В ответ сеть разразилась гневом и иронией, ведь Юрченко – фигурант коррупционного скандала.

Подозреваемый во взяточничестве депутат Александр Юрченко написал заявление на своего коллегу Гео Лероса, который дал ему по шее под Радой 5 ноября.

Об этом Юрченко сообщил в Facebook.

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В заметке депутат отметил, что следствие и судебная медицинская экспертиза установят «тяжесть нанесенных телесных повреждений». Юрченко убежден, что после инцидента Лероса лишат мандата.

В ответ сеть разразилась гневом и иронией, ведь Юрченко – фигурант коррупционного скандала, которого самого исключили из "Слуги народа".

Кое-кто из пользователей заметил, что депутат перепутал заявление и заявление на сложение мандата, находящееся на другой полке, кто-то советовал "Сане не позориться".

"Кроме отвращения, никаких эмоций", "Что вы сделали из 13 тыс. долларов взятки?", "Мало дал тебе Гео, гн*да взяточническая!", "С каждым новым постом этот Юрченко лишь закрепляет за собой статус посмешища не только партии, но и Верховной Рады. Не останавливайтесь", "Не дали тебе кусочек пирога ухватить, взяточнику. Голубой ворюга".

Что произошло

Юрченко получил по шее от Лероса на входе в парламент 5 ноября, когда с обидами вспоминал коллегу на камеры журналистов.

В свою очередь, Лерос обвинил Юрченко в ксенофобии и заявил, что тот продолжает хвастаться своей безнаказанностью.

Для Юрченко это заседание Рады было первым после домашнего ареста. Накануне Гео Лерос критиковал судью, позволившую депутату свободно передвигаться после объявления подозрения.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд Юрченко выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Юрченко был взят под стражу около 20:00 21 сентября.

25 сентября за Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет. 4 ноября суд постановил, е-браслет с подозреваемого снять.

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Автор: Яна Ставская