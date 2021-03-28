На избирательных участках есть маски и антисептики.

По состоянию на 12 часов явка на промежуточных выборах в ВР в двух областях выдалась низкой. На Ивано-Франковщине - 7,7%, на Донетчине - 8%.

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Об этом сообщает движение "Чесно", которое ведет наблюдение за избирательным процессом.

Организация также отчиталась о выявленных нарушениях. В частности, наблюдатели сфотографировали скрытую агитацию в обоих округах. Политики сознательно используют цвета и шрифты, узнаваемые для избирателей.

В то же время, на участках есть маски и антисептики.

Промежуточные выборы в Раду 28 марта

Сегодня в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проводятся промежуточные выборы народных депутатов Украины. По их итогам должны избрать двух парламентариев.

Голосование проходит на 112 избирательных участках (106 – обычных, 6 – специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

На Ивано-Франковщине голосование состоится на 117 избирательных участках (115 – обычных, 2 – специальных). Избирательный округ № 87 включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

По предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов в целом смогут почти 295 тысяч избирателей, которые будут выбирать среди 32 кандидатов: 18 – В ОИО № 50 и 14 – В ОИО № 87.

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Автор: Дмитрий Захаров