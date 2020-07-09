В Кремле рассказали, поздравит ли Путин беглеца Януковича с 70-летием

По словам пресс-секретаря российского президента, даже если такой звонок состоится, о нем не обязательно будут сообщать.

В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин сегодня поздравит сбежавшего в РФ бывшего главу украинского государства Виктора Януковича с 70-летием.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не могу этого исключать, но пока мне неизвестно, что президент (РФ) звонил Януковичу. Но поскольку он не является действующим президентом, то даже если такой звонок состоится, мы не обязательно будем об этом сообщать. Президент ежедневно многих поздравляет с Днем рождения», - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что Януковича в России считают «бывшим президентом Украины, который перестал быть президентом Украины в результате силового переворота, который произошел в этой стране».

Отвечая на вопрос о политических перспективах Януковича в Украине, Песков сказал: «К сожалению, я не располагаю информацией о каких-то замерах рейтинга господина Януковича в Украине, я просто не знаю, мерится ли его рейтинг, и если мерится, то кем».

Читайте такжеСуд начал рассмотрение апелляции на арест Януковича по делу о массовых убийствах "майдановцев"

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей как подозреваемому в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

В указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. Тогда Конституционный суд возобновил действие Основного Закона в редакции 1996 года, признав нарушение процедуры при внесении парламентом изменений в Конституцию 8 декабря 2004 года. Верховная Рада своим постановлением от 22 февраля 2014 года возобновила действие Конституции 2004 года.

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога по делу об организации массовых убийств майдановцев. В этом деле Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram