Кличко отметил, что действия Германии в отношении Украины ставят под вопрос дружбу двух стран.

Последние действия Германии, которая считается партнером Украины, вызывают смущение и разочарование.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью крупнейшему немецкому коммерческому телеканалу RTL.

"Когда наш европейский партнер Германия не только не помогает, но и блокирует военную помощь других стран и поддерживает "Северный поток 2", который Россия использует как экономическое оружие - это вызывает по меньшей мере смущение и разочарование. И ставит под вопрос нашу дружбу", - сказал Кличко.

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Он отметил, что Украина не хочет войны и надеется на мирное урегулирование острой ситуации относительно угрозы дальнейшей агрессии России . "Но не за счет интересов Украины, ее территориальной целостности, жизни наших граждан", - сказал столичный мэр.

"Должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому нуждаемся в конкретной международной поддержке - в частности, по поставкам оборонительного вооружения", - подытожил политик.

Как сообщал УНИАН, Германия выступает против предоставления вооружения Украине на фоне угрозы вторжения со стороны России. Кроме того она препятствует другим государствам таким образом поддерживать Украину. Кроме этого, немецкие власти настаивают на исключении из пакета санкций в отношении Москвы в случае нападения на Украину, энергетического сектора.

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