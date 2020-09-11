10 сентября в ГБР опубликовали повестку о вызове Богдана на допрос, который запланирован на 11:00 14 сентября.

Экс-главе офиса президента Андрею Богдану вручили повестку о вызове на допрос в следственное Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Только вернулся в Киев и моментально... получил повестку на допрос в ГБР", - написал Богдан.

Он пригласил СМИ на брифинг под зданием ГБР в 10:00 14 сентября.

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Вызов Богдана на допрос: что известно

10 сентября в ГБР опубликовали повестку о вызове Богдана на допрос, который запланирован на 11:00 14 сентября.

В бюро отметили, что 9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщение с Россией, обмена пленными и ряда других, предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

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Автор: Антонина Доломанжи