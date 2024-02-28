Законодательных оснований говорить о нелегитимности Зеленского нет.

Украинское законодательство позволяет президенту выполнять свои полномочия до следующих выборов, которые должны состояться после завершения войны. А тему якобы "нелегитимности" украинской власти использует РФ в своих ИПСО. Об этом заявляет политический эксперт Тарас Загородний.

"У нас официально действует режим военного положения. А Конституция и законы Украины предусматривают принцип непрерывности власти. То есть: президент и Верховная Рада продолжают выполнять свои полномочия до следующих выборов, которые должны состояться после завершения войны", – отмечает Загородний.

Он напомнил, что есть немало разъяснений юристов и все они указывают, что законодательных оснований говорить о нелегитимности Зеленского нет. Ведь норма закона о полномочиях президента во время военного положения не противоречит Конституции.

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Загородний также привел позицию ЦИК, что президент выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. И напомнил, что эта норма уже применялась в украинской политической истории, когда Кучма ушел с должности позже отведенного ему срока.

"Только после того, как закончится военное положение, парламент в течение 90 дней назначит дату голосования за президента и Верховную Раду. А кого выберут украинцы – будет зависеть только от нас", – отмечает эксперт.

По его словам, тема якобы "нелегитимности" Зеленского интересна только россиянам. Они уже раскручивают ее через ИПСО российских спецслужб, чтобы расшатать протестные настроения в Украине и уменьшить поддержку международных партнеров.

Загородний отметил, что кульминацию вражеских информопераций по этому поводу следует ожидать весной.

Вопрос выборов в Украине

Напомним, ранее Комитет по вопросам разведки предупредил, что в ноябре 2023 года Россия уже начала спецоперацию под названием "Майдан-3", чтобы раздувать вопрос легитимности украинской власти и поставить под сомнение все ее решения.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов предупреждал, что продолжается российская операция против Украины под названием "Майдан-3", определенные ее фазы уже провалены.

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