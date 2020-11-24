Народный депутат считает, для возврата доверия украинцев нужно, в том числе, голосовать за законы, понятные и нужные народу.

Снижение явки во время проведения местных выборов было не в интересах власти. И экзитполы в сравнении с финальными результатами выборов именно это и показали.

Такое мнение в эфире канала "112 Украина" выразил народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

"Например, в Киевской области, за которую я отвечаю как политический куратор, социологические опросы накануне выборов показывали рейтинг "слуг" от 27% и выше. В итоге после всех подсчетов мы получили всего 26%, а по всей стране – 22%. Таким образом у нас лучший результат "слуг" в стране по результатам местных выборов. А в других областях наша политсила получила 10-12%. И произошло это из-за низкой явки, так как наш молодой избиратель не был мотивирован и потому не пришёл, а пришёл избиратель старшего поколения и проголосовал за наших оппонентов", – считает нардеп.

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По его словам, украинцы стремительно теряют доверие к действиям власти.

"Это является главной причиной низкой явки на выборы. Так всегда происходит, при смене политических элит, когда люди выбирают новых лидеров, их ожидания завышены. Но мне кажется, мы превзошли себя в том, как эти ожидания не оправдали. И эти неоправданные ожидания вылились в то, что люди, которые к нам лояльно относятся, просто не пошли на выборы", – объяснил Дубинский.

По мнению политика, чтобы вернуть это доверие, нужно в том числе, голосовать за законы, понятные и нужные народу: упрощенное растаможивание легковых автомобилей, отсрочку внедрения касс для ФОПов, и возможно, отмену военного сбора.

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Автор: УНИАН