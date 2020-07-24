ЦИК изменила процедуру определения избирательного адреса избирателя

Отныне в заявлении необходимо будет только указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Центральная избирательная комиссия изменила процедуры определения органом ведения Государственного реестра избирателей избирательного адреса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

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Так, Комиссия внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности, исключив требование о документальном подтверждении фактического проживания избирателя.

В заявлении необходимо будет только указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Ранее избирателю, в частности, необходимо было предоставить документы, подтверждающие аренду им жилья.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

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