68% опрошенных украинцев считают, что Киев должен использовать все возможности для возвращения временно оккупированного Россией Крыма в состав Украины.
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опрос, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
В то же время 21% респондентов высказались за то, чтобы смириться с переходом полуострова под контроль России.
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В свою очередь, 45% украинцев поддерживают инициативу возобновления подачи воды во временно оккупированный Крым, 48% - не поддерживают.
*** Опрос проводился 23-24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
В исследовании приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,0%.
Оккупация Крыма Россией
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водоемов. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.
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