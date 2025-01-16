Президент отметил, что для Украины самое болезненное - это потеря людей.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что затяжная война не работает в пользу ни Украины, ни России.

Об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

"Сложно сказать. Я не думаю, что долгая война работает в пользу какой-либо стороны. Ни нашей, ни российской. У нас потери и для меня это самое болезненное. Россияне точно теряют. Они о людях не думают. Они думают о деньгах. Они их теряют", - сказал Зеленский.

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Глава государства добавил, что затяжная война, конечно, не на пользу адекватным людям. Также война не на пользу Европе.

"Но вопрос не в деньгах. Я считаю - вопрос в будущем. Нельзя дать России (победить - УНИАН). Это такой пас всем остальным, кто способен потом делать такие же шаги. Мы с вами даже не представляем, откуда может прилететь горе", - отметил Зеленский.

Глава государства вспомнил, как Россия рассказывала о "братских" народах, и что с Украиной, что никогда не будет захватывать, убивать и тому подобное.

"И именно они пошли нас захватывать и нас убивать. Поэтому вы не знаете, что может быть в будущем", - сказал Зеленский.

Возможно ли завершить войну в 2025 году

По данным Reuters, в команде новоизбранного президента США Дональда Трампа осознали, что предвыборные обещания о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми. На окончание войны нужны месяцы.

Ветеран АТО, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что завершение войны в 2025 году будет означать поражение для Украины и поэтому лучше продолжать боевые действия до полного проигрыша России. Он добавил, что Трамп не будет влиять на реальный сценарий развития войны в Украине.

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