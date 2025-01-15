Ветеран АТО считает, что Трамп не будет влиять на реальный сценарий развития войны в Украине.

Завершение войны в 2025 году будет означать поражение для Украины и поэтому лучше продолжать боевые действия до полного проигрыша России. Такое мнение высказал ветеран АТО, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Не следует рассчитывать на то, что Трамп и Путин встретятся, все решат и эта война закончится. Скорее всего - будет наоборот. Поэтому нам следует быть готовыми к тому, что все по-прежнему будет решаться на фронте", - заявил он в эфире Еспресо.

По мнению эксперта, Украина вполне вероятно может проиграть в войне в этом году и поэтому нужно готовиться к длительному противостоянию. Это необходимо для того, чтобы максимально ослабить Россию и заставить капитулировать кремлевский режим.

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"Нам нужно быть готовыми к тому, что эта война будет продолжаться в 2025 году, а может и дальше. Откровенно говоря, для Украины лучшим вариантом возможно будет, чтобы война продолжалась и дальше. Поскольку шансов победить в 2025 году у нас не так много. Поэтому окончание войны в 2025 году означало бы, что победила та сторона. И это, кстати, совсем не исключено... Мы действительно можем проиграть эту войну в 2025 году", - заявил он.

Дикий считает, что Трамп не будет влиять на реальный сценарий развития войны в Украине, а за проигрышем одной из сторон будет стоять ряд факторов. Он пояснил:

"Конечно, мы можем не проиграть эту войну... Если мы опомнимся и будем жить, как в 2022 году, то мы не проиграем войну в этом году, а в следующем году вполне вероятно капитулирует Россия. Пока что возможны два варианта, но ни то, ни другое не решает Трамп".

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. В частности, враг занял северные окраины населенного пункта Нескучное.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что сейчас внимание оккупантов сосредоточено на отрезке Нескучное-Времовка. Враг продолжает активно осуществлять давление в сторону Большой Новоселки определенной паузы и перегруппировки сил.

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