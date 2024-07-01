К концу 2023 года Россия потеряла почти 90% своих довоенных войск.

Когда российский правитель Владимир Путин впервые перевел войска через границу, он, вероятно, не предвидел длительного конфликта, который с тех пор развернулся. Вместо быстрой победы Россия оказалась в затяжной войне, обнаружив значительные слабости в своей когдато-то грозной армии, сообщает UK Defence Journal.

"Первоначальный план Путина по быстрому захвату Украины пошел не так, как ожидалось. Украинским силам при мощной международной поддержке удалось противостоять наступлению России и отбросить его, превратив то, что должно было быть вопросом дней, в конфликт, который теперь длится более двух лет. Эта устойчивость заставила Россию начать длительную и дорогую борьбу, обнаружив трещины в ее военной броне", - говорится в материале.

Там добавили, что несмотря на прогнозы западной разведки, что России понадобятся годы, чтобы восстановить свои первоначальные потери, страна все же быстро восстановила определенную силу и потратила на это огромные деньги. Так, в 2024 году РФ выделит на оборону 7% своего ВВП - около 140 миллиардов долларов. Однако, по данным издания, в течение следующих трех лет ожидается, что военные расходы страны-террориста превысят 400 миллиардов долларов, а это отражает решимость России поддерживать свои военные усилия.

Видео дня

Проблемы с войском и большие потери

UK Defence Journal пишет, чтобы пополнить свои силы, Россия стремительно наращивала численность своих войск. В 2022 году было привлечено 300 тысяч новых солдат, такое же количество пополнит российскую армию к середине 2024 года. Однако многие новобранцы почти не обучены военному делу и не имеют опыта.

"Россия также использовала противоречивые методы вербовки, включая призыв иностранцев, заключенных и наемников из таких групп, как ЧВК "Вагнера". Эти действия вызывают серьезные вопросы относительно долгосрочной эффективности и морального духа этих войск", - отметили в материале.

По данным журнала, война нанесла колоссальные потери вражеской армии, ведь только к концу 2023 года она потеряла почти 90% довоенных войск: 120 000 убитыми и 200 000 ранеными. Кроме того, серьезные потери также понесла техника РФ: тысячи танков, боевых машин пехоты и артиллерийских установок были уничтожены.

Неопределенное будущее

Издание пишет, что несмотря на инвестиции, увеличение мощности, сотрудничество с Китаем, КНДР или другими странами, будущее российской армии остается неопределенным. Ведь быстрое увеличение численности войск и использование устаревшего оборудования может дать лишь краткосрочные выгоды и одновременно создать значительные долгосрочные риски.

"Прогнозы показывают, что к 2026 году Россия может столкнуться с серьезными проблемами в поддержании своей боевой мощи и эффективности из-за истощения ресурсов и нестабильных практик. Российская армия, которую когда-то считали глобальной силой, теперь стоит перед неопределенным будущим. Война в Украине выявила критически уязвимые места, от больших потерь в людях и технике до зависимости от иностранной поддержки и противоречивой практики вербовки. Хотя Россия продемонстрировала устойчивость и способность к быстрому восстановлению, долгосрочная устойчивость ее военных усилий очень сомнительна", - отметил UK Defence Journal.

Что происходит в российской армии - последние новости

Как писал УНИАН, из-за нехватки людей в российской армии позиции ВСУ начали штурмовать женщины-зечки. Хотя вербовать женщин из тюрем в РФ начали еще с 2023 года, до сих пор с фронта не было новостей об их уничтожении целыми подразделениями.

"Прошу быть осторожными, если они уже на фронте, то почти 100% могут быть и в тылу... будут косить под зачуханную фронтовую женщину, которая зайдет ночью во двор и отправит вас в вечный сон", - предупреждает боец "Айдара" Станислав Бунятов.

Кроме того, эксперты Defense Express рассказали, когда у России закончатся танки. По их данным, количество танков Т-80 в хорошем состоянии в России значительно сократилось, поэтому оккупантам придется делать ставку на более массовые и старые Т-55/Т-62, и более редкие Т-90.

Вас также могут заинтересовать новости: