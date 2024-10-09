Ранее из-за отмены визита Джо Байдена в Германию стало известно о переносе даты встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн, запланированной на 12 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и представит ему "план победы", с которым он уже ознакомил президента США Джо Байдена.

"План победы" Зеленского, содержит четыре пункта: военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на Россию и "политическое принуждение" Москвы закончить войну и сесть за стол переговоров, пишет BILD.

"План победы" подразумевает стратегию, с помощью которой Украина и её союзники смогут заставить Владимира Путина закончить войну и сесть за стол переговоров. Впервые представив свой план в США, Зеленский теперь собирается ознакомить с ним европейских лидеров. После Берлина он нанесёт официальные визиты в Рим и Париж", - отмечает издание.

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В Германии президент Украины также собирается провести конфиденциальные переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Отмена заседания "Рамштайн" - детали

Шольц и Зеленский должны были встретиться на базе "Рамштайн" в Германии в субботу, 12 октября. Однако встречу контактной группы по Украине перенесли, так как Байден остался в США из-за урагана "Милтон".

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