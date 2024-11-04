За Украину решительно выступает управляемый коммунистами Гонконг, выяснили журналисты.

Во вторник, 5 ноября, будут выборы в США 2024 и накануне этого важного события был проведен мировой опрос, в частности, насчет поддержки Украины. В пяти важных странах больше опрошенных за победу РФ, а не нашей страны.

В 29 странах и в Гонконге (особый административный район Китая) изданием The Economist в сотрудничестве с консалтинговой и социологической фирмой Globescan на протяжении двух месяцев был проведен опрос 30 тысяч человек.

По сведениям издания, в среднем 54% опрошенных поддерживают украинское государство и предпочли бы, чтобы оно выиграло войну с РФ. В то же время 20% респондентов отдали предпочтение России.

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"Из 30 стран или территорий в 25 больше людей поддержали Украину, чем Россию. Солидарность была наиболее сильной в Европе и среди других американских союзников, таких как Южная Корея и Япония. Однако поразительно, что она была также сильна в нескольких крупных "неприсоединившихся" странах с развивающейся экономикой, включая Бразилию, Мексику и Южную Африку…", - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что Бразилия сотрудничает с Китаем, чтобы добиться "мирных переговоров" между украинцами и россиянами, а правящая партия Южной Африки имеет тесные связи с Кремлем:

"Однако наш опрос показывает, что даже если политики этих стран потакают России, их избиратели гораздо менее заинтересованы в этом. Управляемый коммунистами Гонконг решительно выступает за Украину".

В материале подчеркивается, что россиян поддержали люди, живущие в пяти крупных и важных стран - в Индии, Египте, Саудовской Аравии, Индонезии, а также Вьетнаме.

"Одно из объяснений позиции Индии и Вьетнама может заключаться в том, что они частично зависят от поставок оружия из России и имеют исторические связи, восходящие к временам холодной войны. Поддержка России со стороны Саудовской Аравии вызывает беспокойство: страна надеется заключить новый военный пакт с Америкой, однако 37% опрошенных желают победы Кремлю, в то время как за Украину выступают 19%", - добавило издание.

В Египте, который в 2024-м получает от США помощь на оборону в размере 1,3 млрд долларов, 49% опрошенных поддерживают РФ, а за победу украинцев выступают 30%.

"Все пять стран, поддерживающих Россию, жаждут второго президентства Трампа (республиканец Дональд Трамп, - Ред.)", - отметили журналисты.

В центре внимания выборы в США - что сообщалось

В США за президентское кресло Дональд Трамп борется с демократкой, вице-президентом США Камалой Харрис. Харрис обвиняла Трампа в том, что он, в случае победы на выборах, не будет помогать Украине. Кроме того, она утверждала, что республиканец выступает за то, чтобы украинская сторона сдалась. Сама же кандидат обещала Киеву поддержку.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги, нашу страну в Штатах поддерживают как демократы, так и республиканцы. Министр уверен, что поддержка нашей страны продолжиться и после выборов.

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