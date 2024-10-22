Харрис считает, что Трамп будет подыгрывать Путину и не станет помогать Украине.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что экс-президент Дональд Трамп не станет помогать Украине в случае его победы на выборах. По ее словам, такой сценарий будет опасным для Штатов, передает CNN.

На мероприятии в Мичигане, 21 октября, Харрис высказалась о кандидатуре своего оппонента на выборах. Вице-президент считает, что Трамп не поддерживает Украину в войне против РФ.

"Трамп говорил, что решит вопрос Украины и России за один день. Поймите, что он предлагает сдастся", - сказала Харрис.

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Вице-президент добавила, что Трамп бы заставил Украину сдаться в борьбе против агрессора. Она отметила, что это бы нарушило суверенитет нашей страны:

"Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означает для Америки и нашего положения во всем мире".

В сентябре Трамп отказывался говорить о том, хочет ли он победы Украины. Помимо этого республиканец назвал президента Украины Владимира Зеленского "коммивояжером" и подчеркнул, что именно он допустил начало войны против России.

Выборы в США 2024 - другие новости

Вице-президент США Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в сборе средств на выборы. Помимо этого Харрис превосходит Трампа и в электоральных предпочтениях американцев, но с небольшим отрывом.

В июле 2024 года Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента. Он выбрал 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо, который выступает против помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина может перейти к "Плану Б", если США станут оказывать нашей стране меньше военной помощи после президентских выборов. Он отметил, что пока не знает, какими именно могут быть изменения в политике Штатов.

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