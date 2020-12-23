Лояльные к Кремлю политические силы достигают значительного прогресса в Украине, а их лидер считает, что настало время для еще большего успеха.

Такие изменения могут удивить всех, кто следил, как участники протестов всего лишь шесть лет назад развернули Украину в сторону Европы. После революции президент России Владимир Путин аннексировал украинский Крым и разжег войну на границе бывшего союзника, которая продолжается до сих пор.

Но украинский лидер Владимир Зеленский все больше погружается в мутную политическую систему, для уничтожения которой его и выбрали. Поэтому появилось окно возможностей, чтобы сыграть на все большем разочаровании,- пишет Bloomberg. Популярность "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая поддерживает тесные связи с Россией, сейчас самая высокая со времен, когда участники протестов свергли лояльный к Кремлю режим Виктора Януковича в 2014 году. Партия консолидирует поддержку пророссийских избирателей.

Читайте такжеВот Ахметова к Медведчуку: опубликован рейтинг богатейших украинцев"Доверия к Зеленскому и его партии нет. Я говорю открыто, что мы должны идти одной дорогой с Россией, что мы должны сделать все, чтобы восстановить отношения. Люди верят в это все больше", - сказал председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого Владимир Путин годами поддерживает как своего человека в Украине.

Издание также напоминает, что украинского политика и российского президента также объединяют родственные связи. Поскольку Путин - крестный отец дочери Медведчука. Последний оказался под санкциями США за то, что помогал подорвать суверенитет Украины. Медведчук сосредоточился на войне на Донбассе, которая стоила жизни более чем 13 тысячам человек. Зеленский не смог выполнить свое обещание об установлении мира, которое помогло политическому новичку одержать победу на президентских выборах в 2019 году.

ОПЗЖ поддерживает конституционные изменения, которые дадут оккупированным территориям автономию. И этот статус может поставить крест на цели Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Для политической карьеры Зеленского такой шаг был бы самоубийством.

Читайте такжеОфис ОПЗЖ в Харькове облили красной краской (фото)Несмотря на рост цифр в результатах опросов, партия Медведчука контролирует лишь примерно 10% мест в парламенте. И у нее не много шансов хоть когда-то попасть в национальное правительство. Все из-за российской оккупации Крыма, жители которого в основном поддерживали пророссийских политиков.

"Потенциал дальнейшего увеличения поддержки есть, но он ограничен 25% избирателей. Это люди с ностальгией по СССР, которые хотели бы жить в России", - сказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Но ОПЗЖ все еще может быть полезной для Кремля. Она объединилась с олигархами в парламенте, которые выступают против реформаторских законопроектов, необходимых для получения 5 миллиардов долларов от МВФ. Между тем, Медведчук часто появляется в телевизионных эфирах на каналах своих друзей и соратников. Он часто рассказывает о разговорах с Путиным, с которым он встречался трижды в этом году. На каналах также показали, как Медведчук делает прививки с помощью российской вакцины в оккупированном Крыму. Хотя Украина не планирует покупать российский препарат, чья эффективность до сих пор не доказана.

Читайте также"Медведчук ее зажал?": заболевший коронавирусом нардеп от ОПЗЖ жалеет, что не привился путинской " вакциной"Российское влияние через такие телеканалы вызывает тревогу в Украине. Но Зеленский, который сам построил телевизионную карьеру до президентства, так и не выполнил угрозы разобраться с сомнительной ситуацией относительно собственности СМИ. Сейчас Медведчук наслаждается ростом популярности своей партии, хоть и признает предел этого роста.

"Есть основания для проведения досрочных выборов, которые лучше отразят интересы людей", - сказал он, добавив, что инициировать такие выборы будет все же очень сложно.

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Перевод: Лесь Дымань