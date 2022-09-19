Отмечается, что в США хотят "избежать нежелательных последствий" любого нового статуса России.

В США внимательно изучают возможность признания России государством-спонсорком терроризма.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Наше правительство внимательно изучает такую возможность, взвешивает, поэтому я не могу вдаваться в детали. Мы также говорим об этом с Конгрессом. Но мы хотим избежать нежелательных последствий любого нового статуса России. Мы хотим поддержать Украину, но хотим, чтобы поддержка была одновременно от нас и от остального мира", – отметила Бринк. Видео дня

В то же время по ее словам, то, что уже сейчас сделали США (в частности, в вопросе введения санкций в отношении россиян и российских компаний) совпадает "в значительной степени с тем, что бы было в случае признания России государством-спонсором терроризма".

Как сообщал УНИАН, Украина требует от Вашингтона признать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма.

7 сентября президент США Джо Байден заявил, что его администрация не планирует внесение России в список государств-спонсоров терроризма. Представители Белого Дома не считают эту меру наиболее эффективным способом привлечь Россию к ответственности, и что такой шаг может помешать доставке гуманитарной помощи в Украину.

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