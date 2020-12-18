Вчера Владимир Путин объявил, что РФ будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса.

В Кремле заявили, что в Донецке не будет "города-сада", но Россия будет помогать русскоязычному населению на оккупированной части Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины", - считает Песков.

Так он ответил на просьбу УНИАН разъяснить, как конкретно Россия будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса, о чем вчера говорил президент России, и на что рассчитывать жителям ОРДЛО.

"В этих условиях, конечно же, и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться, как сказал президент, к судьбам этих людей", - добавил он.

Песков подчеркнул, что Россия будет оказывать таким людям помощь, и именно это имел в виду Владимир Путин.

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На уточняющий вопрос УНИАН, какого рода будет эта помощь, Песков сказал: "Президент назвал, и это не требует каких-то дополнительных разъяснений".

На ещё один вопрос УНИАН, может ли идти речь об открытии рынка РФ для оккупированного Донбасса, он сказал: "Я не буду это как-то конкретизировать, но, по-моему, президент сказал все достаточно открыто".

Российская агрессия на Донбассе

17 декабря Путин объявил, что РФ будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса. "Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее", - заявил Путин.

Напомним, по решению командующего Объединенными силами все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. В то же время ежедневно пропускные операции осуществляются только в КПВВ "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск возобновляется дважды в неделю - в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору.

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Автор: Роман Цимбалюк