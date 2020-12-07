Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором подтвердил свою готовность продолжать работу в «нормандском формате».
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Подтверждено намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», - говорится в сообщении.
Обговаривая войну на Донбассе, как сообщает пресс-служба Путина, стороны пришли к выводу, что якобы «соблюдается перемирие, введённое в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня"».
«Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений «нормандской четвёрки», принятых год назад на саммите в Париже», - сообщили в Кремле.
Россия не видит альтернативности Минским соглашениям.
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Встреча лидеров стран "нормандской четверки"
- По результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.
- Также они поощряют ТКГ содействовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".
- Лидеры "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.
- Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
- 9 ноября вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина почти реализовала договоренности, которых достигла во время встречи "нормандской четверки" в Париже в прошлом году.
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