Россия не видит альтернативности Минским соглашениям.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором подтвердил свою готовность продолжать работу в «нормандском формате».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подтверждено намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», - говорится в сообщении.

Обговаривая войну на Донбассе, как сообщает пресс-служба Путина, стороны пришли к выводу, что якобы «соблюдается перемирие, введённое в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня"».

«Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений «нормандской четвёрки», принятых год назад на саммите в Париже», - сообщили в Кремле.

Россия не видит альтернативности Минским соглашениям.

Читайте такжеКравчук оценил вероятность встречи лидеров стран "нормандского формата" в 2020-м

Встреча лидеров стран "нормандской четверки"

По результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ содействовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

Лидеры "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

9 ноября вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина почти реализовала договоренности, которых достигла во время встречи "нормандской четверки" в Париже в прошлом году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН