Кремль признал, что имеет влияние на "республики" оккупированного Донбасса

В последние несколько дней оккупационные войска на востоке Украины значительно усилили обстрелы позиций Объединенных сил, а также обстреляли медицинскую эвакуационную группу.

В Кремле заявили, что располагают "влиянием на республики" на оккупированном Донбассе, но "ничего не знают" об обострении ситуации на линии соприкосновения.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, намерен ли Кремль вмешаться и оказать влияние на представителей ОРДЛО в ситуации обострения на линии соприкосновения на Донбассе.

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«Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом (убийстве оккупационными войсками украинского военного медика и усилении обстрелов позиций украинских бойцов на Донбассе – УНИАН). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашённые республики», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, в последние несколько дней оккупационные войска на востоке Украины значительно усилили обстрелы позиций Объединенных сил.

Также 13 июля боевики из засады обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, еще один - контузию.

Кроме того, 14 июля оккупанты при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", в результате обстрела 6 украинских бойцов получили осколочные ранения.

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