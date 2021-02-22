По словам главы МИД, Украина хочет, чтобы США активнее помогали противостоять российской агрессии на Донбассе, а также помогали в деоккупации Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Соединенные Штаты Америки могут сделать больше для прекращения войны на Донбассе и без участия в переговорах "нормандской четверки" с участием Украины, России, Германии и Франции.

Об этом Кулеба сообщил в интервью на телеканале "Прямой".

"Наша цель заключается в том, и я не буду как-то кривить душой, чтобы Соединенные Штаты еще активнее помогали противостоять российской агрессии и еще активнее включились в трансформации внутри Украины для того, чтобы мы смогли противодействовать тем, кто хочет затянуть страну в прошлое", - подчеркнул он.

"Мы хотим более активного участия в процессе урегулирования на Донбассе. Сейчас Соединенные Штаты, скажем так, наблюдают за процессом, делают определенные шаги, которые влияют, но они могут делать больше", - сказал Кулеба.

"Даже не став членом "нормандской четверки", можно делать больше, и для меня очень важно было услышать в выступлении президента Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности слова об Украине - о том, что поддержка территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и для Соединенных Штатов для трансатлантического единства. Поэтому они могут делать больше, будучи в "нормандской четверке" или не будучи. Соединенные Штаты - достаточно самостоятельная страна для того, чтобы действовать при любых обстоятельствах", - считает глава МИД.

Также Кулеба добавил, что США реально много могут сделать для деоккупации Крыма.

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Позиция США по Украине: заявление Байдена

19 февраля президент США Джо Байден объяснил важность отстаивания суверенитета и территориальной целостности Украины: "Путин стремится ослабить европейский проект и наш альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку для Кремля значительно проще запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом".

По этой причине отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил Байден, и в дальнейшем имеет жизненно важное значение для Европы и Соединенных Штатов.

"Именно поэтому реагирование на российскую безответственность и на хакерские атаки компьютерных сетей в Соединенных Штатах и ​​по всей Европе и в мире играет критическую роль для защиты нашей коллективной безопасности", - добавил президент США.

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Автор: Виталий Саенко