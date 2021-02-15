Председатель украинской делегации в ТКГ констатирует, что в настоящее время нет перспектив по продвижению в переговорном процессе с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе.

Председатель украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кравчук заявляет, что договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе сегодня «практически невозможно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал во время выступления на форуме «Украина 30».

«Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят и задачи ставят, практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза, и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время», - отметил он.

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По его словам, «движения вперед, к сожалению, нет».

«Отдельные районы Донецкой и Луганской области не с Украиной, и цель главарей, тех людей, которые там, так называемых руководителей, довольно откровенная и открытая. Они хотят строить государства и трансформироваться в Россию», - добавил Кравчук.

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Автор: Леся Лещенко