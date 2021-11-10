Секретарь Совбеза не сказал, когда можно ожидать объявления первых фамилий людей, признанных в Украине олигархами.

Совет национальной безопасности и обороны начал работу по реализации закона об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Мы на заседании Совета нацбезопасности и обороны коснулись закона о деолигархизации, который уже подписан, по которому уже есть окончательная редакция. Начинается большая работа в этом направлении, есть соответствующая рабочая группа, там есть несколько подразделений, отдельно работает аппарат Совета нацбезопасности и обороны над своей задачей, отдельно работает Кабинет министров. Группу, которая находится в Кабинете министров, возглавляет министр юстиции Малюська (Денис Малюська – Ред.)", – сказал он.

Читайте такжеВ Минюсте дали советы олигархам перед введением антиолигархического закона в действиеНа вопрос, когда ждать первых решений СНБО относительно публикации фамилий олигархов, Данилов ответил: "Есть закон, в законе все прописано, есть процедура. После 7-го числа, как только закон был подписан и опубликован, мы начали свою работу. Ждите".

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели только 13 поправок из поданных 1 тыс. 270. Документ уже подписал глава государства Владимир Зеленский.

Автор: Дмитрий Шварц