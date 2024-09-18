По его словам, инициатива поделена на четкие положения, одно из которых должно согласовываться с партнерами.

План победы Украины - это четкое понимание того, что означает современная война, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

Как отметил Подоляк план победы содержит блоки общих его положений, в частности:

военный пакет - он будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения;

патетическое принуждение России - оно заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других;

экономический стимул - чтобы заставить Россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста;

дипломатическое давление на Россию - этот шаг требует работы со странами нейтрального пояса, которые не осознают, что Россия разрушает международное право в рамках которого они и могут доминировать и иметь возможность формировать другие альянсы.

Подоляк отметил, что план имеет целью обозначить инструменты, чтобы можно было эту войну правильно финализировать. Это вопрос абсолютной логики процесса

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В то же время Подоляк отметил, что партнерам необходимо прекратить говорить о "красных линиях", Третьей мировой и других вещах, которые Россия регулярно использует в своей пропаганде.

"Надо перестать слушать того же Путина ... То есть надо избавить себя от ряда мифов и принять для себя принципиальное решение. Стоимость войны сегодня с Россией одна. Стоимость войны сегодня с Россией на разных площадках, в разных форматах завтра - это совсем другие цифры. Надо решить для себя", - отметил Подоляк.

"План победы" Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. В него входят четыре основных пункта и еще один, который потребуется после войны.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны и считают, что "он может сработать".

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