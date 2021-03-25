Лидерами президентского рейтинга в марте стали действующий президент и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Согласно последнему опросу Украинской социологической группы, рейтинг Владимира Зеленского составляет 23,4%, у Юрия Бойко – 19,1%, у сопредседателя фракции «Европейская солидарность» в Раде Петра Порошенко – 18,5%.

Следом за первой тройкой идет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – 11,2%, за ней идет председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко – 8%. Остальные кандидаты набирают менее 5%.

Согласно тому же опросу, лидерами партийного рейтинга стали «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь». В марте рейтинг «Слуги народа» составил 20,8%, «Оппозиционной платформы – За жизнь» – 19,4%, «Европейской солидарности» – 18,2%, «Батькивщины» – 11,3%. Также 5% барьер преодолевает партия «Сила и честь» с рейтингом 7,7%.

Остальные партии не преодолевают необходимый для прохождения в парламент избирательный барьер в 5%.

Опрос проводился 15-22 марта, были опрошены 1 213 совершеннолетних респондентов методом личного интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

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Автор: Григорий Бондарь