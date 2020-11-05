По словам министра, категорически не приемлем тот факт, когда представитель одной страны вмешивается в политические дела другой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вмешательство венгерских чиновников в украинские выборы на Закарпатье.

Читайте такжеКулеба сообщил Евросоюзу и НАТО о вмешательстве Венгрии во внутренние дела УкраиныСвое мнение по этому поводу он высказал в «Сніданок с 1+1» 5 ноября.

«При всех моих нормальных отношениях с Петером Сиярто (глава МИД Венгрии) мне не оставили другого выбора, кроме как выразить возмущение за вмешательство. Мы много достигли положительных результатов в украинско-венгерских отношениях. Но выборы – это такой эмоционально-заряженный процесс, что немного не выдержали нервы у наших венгерских коллег», – отметил Кулеба.

«Один шаг они заступили за «красную линию», – заявил он.

Он добавил, что категорически не приемлем тот факт, когда представитель одной страны вмешивается в политические дела другой, а также занимается агитацией.

Вмешательство Венгрии в местные выборы в Украине: что известно

По данным наблюдателей Гражданской сети ОПОРА, венгерские чиновники во время посещения Закарпатья в период кампании по местным выборам проводили агитацию за партию «КМКС «Партия венгров Украины».

26 октября в МИД вручили ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с агитацией венгерских официальных лиц в день местных выборов на Закарпатье.

27 октября стало известно, что Киев запретил въезд в Украину двум венгерским чиновникам.

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Автор: Катерина Шварц