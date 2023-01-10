В правящей партии Грузии заявили, что зенитно-ракетные комплексы не были переданы бесплатно и назвали временного поверенного Украины "неадекватным".

В Грузии отреагировали на заявления временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о том, что Киев просил Тбилиси вернуть ему комплексы "Бук", которые Украина предоставила этому государству во время войны с РФ в 2008 году.

По словам члена правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе, зенитно-ракетные комплексы не были переданы бесплатно, пишет грузинское издание SOVA. Соответственно, сейчас это оружие - собственность Грузии.

"Я не знаю, что Украина передала нам после войны 2008 года, насколько мне известно, если что и передавалось, то покупалось. Следовательно, если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское оружие", - сказал Миканадзе.

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Он отметил, что такие заявления могут свидетельствовать об "очередной попытке каким-то образом вовлечь Грузию в эту войну".

В свою очередь, другой член правящей партии Гия Вольский назвал Андрея Касьянова "неадекватным" и подчеркнул, что Грузия заплатила деньги за все вооружение, которое есть в ее распоряжении.

"Во-первых, заявление Касьянова неадекватно в отношении ситуации 2008 года. За военную технику уплачены миллиарды, и вообще то, что он называет помощью Грузии, было получено в обмен на определенные суммы… Что касается неадекватности высказывания, неудивительно, что это характеризует некоторых чиновников, но я думаю, что сам Касьянов неадекватен в своих действиях и как человека его следует оценивать именно так", - сказал грузинский депутат.

Вольский также утверждает, что Украина не только прислала запрос на передачу оружия, но и якобы на "организованную отправку добровольцев". "Даже присылали самолеты, чартерные рейсы из Украины, а мы на это не соглашались, потому что это было бы равносильно вступлению в войну", - сказал он.

Война в Украине: реакция Грузии

Как сообщал УНИАН, 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России, введенным в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Гарибашвили подтвердил свою позицию 3 апреля.

А в мае он заявил, что в Грузии не будут устраивать для России "второй фронт". Тех, кто призывает к возвращению оккупированных Россией территорий Грузии, Гарибашвили назвал "внутренними врагами". Напомним, во время войны в 2008 году Россия оккупировала около 20% территории Грузии и провозгласила создание двух псевдореспублик – Абхазии и Южной Осетии.

Немецкое издание Die Welt отмечало, что Грузия боится стать следующей жертвой Путина. Летом российская элита уже намекнула на расширение масштабов агрессии и планов о "восстановлении" СССР.

В конце декабря Гарибашвили отмечал, что официальный Тбилиси якобы достаточно делает для поддержки Украины. Несмотря на позицию властей, народ Грузии поддерживает Украину, а немало грузинских добровольцев сейчас в рядах ВСУ воюют за Украину. Хотя еще в конце февраля правительство пыталось помешать отправлению чартерного самолета с грузинскими добровольцами.

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