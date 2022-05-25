У Запада нет уверенности в себе, полагает президент Украины.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине не забыли о закрытии неба.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-включения в рамках "Украинского завтрака" на экономическом форуме в Давосе.

"Мы боролись с вопросом закрытия неба. Потом, шаг за шагом, этот вопрос забыли. Кто забыл - мы не забыли. С неба прилетает каждый день, и мы ничего здесь не забыли. Есть ли уверенность в себе у Запада? Нет уверенности", - сказал он.

По его словам, небо не закрывают из-за боязни войны НАТО против России.

"Окей. Сказали мы. Давайте нам, пожалуйста, тогда самолеты - это же не будет уже война НАТО против России", - добавил президент Украины.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враги запускали ракеты по военным объектам и атаковали жилье гражданских.

Ряд стран, в частности США и государства-члены Евросоюза, поддержали Киев - решили предоставить украинской стороне вооружение, ввели против России новые санкции, но не захотели закрывать небо над нашей страной.

В начале мая в ООН сообщали, что в Украине уже задокументирована гибель 3 381 человека. По сведениям украинских властей, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

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