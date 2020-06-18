Фесенко: Тищенко не сможет победить в Киеве, "Слуге народа" нужен другой кандидат

У кандидата от "Слуги народа" есть шансы победить в Киеве Виталия Кличко. Но это будет сделать крайне сложно и для этого нужен сильный кандидат. Так считает руководитель центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

«Кандидат от «Слуги народа» в любом случае будет одним из фаворитов и будет бороться за выход во второй тур. Рейтинг партии «Слуга народа» самый высокий в Киеве, она опережает всех - и «Европейскую солидарность», и УДАР…. По данным тех опросов, которые я видел, 20-26% киевлян могут поддержать кандидата от «Слуги народа». Однако для победы на выборах мэра нужна кандидатура, которая могла бы не просто пройти во второй тур, а которая способна консолидировать всех тех, кто хочет изменений, всех, кто хочет видеть альтернативу Кличко. Во втором туре часто голосуют против одного из кандидатов - не столько «за», сколько «против», и вот здесь очень многое будет зависеть от того, насколько эта кандидатура будет способна объединить тех, кто не хочет Кличко, насколько эта кандидатура будет привлекать колеблющихся избирателей», - отметил эксперт.

При этом Владимир Фесенко предупреждает, что такой кандидатурой не сможет стать ресторатор Николай Тищенко.

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«Заметно, что Тищенко очень хочет участвовать в выборах мэра Киева, уже ведет собственную рекламную кампанию. Однако, на мой взгляд, как раз Тищенко выиграть будет сложновато, потому что у него достаточно высокий антирейтинг. Как из-за скандала с «Велюром», так и из-за некоторых других ситуаций. Это все может снизить его шансы и в борьбе за выход во второй тур, и особенно во втором туре… Для победы нужен кандидат от «Слуги народа», который не будет вызывать отторжения, не будет вызывать антипатию, только у такого кандидата есть шансы выиграть у Кличко», - считает политолог.

Более удачным кандидатом от «Слуги народа» эксперт считает другого депутата – Александра Дубинского. Однако в то, что его выдвинет партия, Фесенко не верит.

«Дубинский очень амбициозный и он может выиграть у Кличко, но у него мало шансов быть выдвинутым от партии, поскольку далеко не все там хотят видеть его кандидатом», - полагает политолог.

В то же время он предупреждает, что выдвижение от «Слуги народа» слабого кандидата отразиться и на результатах партии на выборах «Киевсовет».

«Выдвинуть слабого кандидата – означает снизить шансы своей партии на выборах по партийным спискам. Кандидат должен быть достаточно весомый, достаточно популярный… Причем нужна такая кандидатура, которая была бы способна по максимуму консолидировать сторонников Зеленского в столице, и это не Тищенко», - считает Владимир Фесенко.

Напомним, ранее Тищенко заявил, что хочет баллотироваться в мэры Киева.

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