Его не стало в возрасте 92 лет.

Умер Витольд Фокин, который был последним премьер-министром Украины, когда она входила в СССР, и первым в уже независимой стране (3 октября 1990 - 1 октября 1992 года).

Внучка Витольда Фокина Мария, известная как певица под сценическим именем MASHA FOKINA, сообщила о смерти дедушки на своей странице в социальной сети Facebook. Там написано, что она живет в Соединенных Штатах Америки.

Мария показала фото дедушки и подпись: "Дедушка" с "разбитым сердцем". Ее друзья под постом выразили соболезнования.

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Биография Витольда Фокина

Витольд Павлович Фокин родился 25 октября 1932 года в городе Новомосковск Днепропетровской области. После завершения обучения в Днепропетровском, горном институте он начал свою карьеру в угольной промышленности.

В 1990 году Фокин стал первым заместителем председателя Совета Министров УССР, а уже в следующем году возглавил правительство независимой Украины. Именно он возглавлял правительство, когда в декабре 1991 года было подписано Беловежское соглашение, которое официально прекратило существование Советского Союза.

После ухода с должности он надолго отошел от активной политики. Однако в 2020 году вернулся к публичной жизни, став заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на Донбассе. Он объяснил это тем, что "в финале своей жизни хочет чем-то помочь своей Родине".

В сентябре Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства инициировал отзыв Фокина из ТКГ, поскольку тот сказал, что пока не видел подтверждений того, что Россия ведет войну против Украины.

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