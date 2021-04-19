Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева предложила делегатам подписать заявлени

В Парламентской ассамблее Совета Европы не включили в повестку дня весенней сессии, которая началась сегодня в Страсбурге, вопрос об угрозе мира в Европе со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, о темах повестки дня объявил президент Ассамблеи Хендрик Дамс учитывая решение Бюро ПАСЕ и с учетом согласия членов Ассамблеи.

В частности, члены ПАСЕ поддержали решение о проведении срочных дебатов на тему ареста и заключения критика Кремля Алексея Навального и о функционировании демократических институтов в Турции.

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Также члены Ассамблеи поддержали предложение провести прения по текущим вопросам, в частности, о внедрении сертификатов вакцинации от COVID-19 и об армянских военнопленных.

В то же время украинская делегация предложила рассмотреть вопрос об угрозе миру в Европе со стороны РФ, но он не был включен в повестку дня сессии.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева заявила, что сейчас границы Украины окружают около 100 тысяч российских военных, постоянно нарушается режим прекращения огня на Донбассе.

"Это не только угроза украинской территории, украинской независимости - это угроза Совету Европы и правам человека", - отметила Мезенцева.

Учитывая то, что прения по этой теме не включены в повестку дня сессии, она предложила делегатам ПАСЕ подписать заявление по поводу увеличения количества российских войск на границе с Украиной.

В свою очередь президент ПАСЕ Дамс сказал, что весенняя сессия "перегружена" темами и попросил соблюдать правила.

"У вас будет много возможностей при других прениях, возможно, в кулуарах поднять этот вопрос", - сказал Дамс.

Что этому предшествовало

Сегодня стартовала весенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 22 апреля. На сессии, среди прочего, планируются выступления президента Молдовы Майи Санду и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Автор: Виталий Саенко