Нардепы приняли за основу законопроект об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гумпомощи.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №9111 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты насчет упрощения порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи".

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, за этот проект закона проголосовали 286 народных избранников. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект вносит изменения в законы Украины "О гуманитарной помощи" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

В частности, предлагается согласовать отдельные сроки и процедуры в законодательстве с учетом объективных реалий и закрепить на уровне закона возможность Кабинета министров на установление упрощенного порядка признания товаров гуманитарной помощью (в том числе по декларативному принципу), а также ее учета и регистрации.

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Также планируется создать правовые основания для расширения перечня получателей и приобретателей гуманитарной помощи в условиях военного положения, урегулировать вопросы правового статуса транспортных средств, признаваемых гуманитарной помощью, и усовершенствовать порядок предоставления гуманитарной помощи иностранным государствам.

Кроме этого, будет упрощен порядок учета и отчетности о поступлении и распределении гуманитарной помощи в условиях военного положения благодаря отмене обязательной ежемесячной отчетности до введения возможности представления соответствующих документов в электронной форме с помощью автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, с начала полномасштабного российского вторжения таможенники как гуманитарную помощь оформили почти 1,4 миллиона тонн грузов и более 100 тысяч транспортных средств.

Напомним, в конце апреля во Львовской области нашли огромный склад с гумпомощью неизвестного происхождения. В помещении площадью 1600 кв. м находились около тысячи поддонов с различными товарами.

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