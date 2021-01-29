Пятая сессия начнется 2 февраля.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл четвертую сессию парламента IX созыва.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил в сессионном зале.

"Очередная, пятая, сессия Верховной Рады Украины IX созыва начнет свою работу 2 февраля 2021 года. Четвертую сессию Верховной Рады Украины IX созыва объявляю закрытой", - сказал Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал Гимн Украины.

Сегодняшнее заседание Рады, соответственно, закончилось.

Заседание Верхвоной Рады

26 января парламент принял постановление «О календарном плане проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва» (регистрационный номер 4502), которым предусматривается, что следующая сессия ВР продлится со 2 февраля по 23 июля 2021 года.

Календарным планом предусмотрено, что в пленарном режиме парламент будет работать 12 недель: с 2 по 5 и с 15 по 19 февраля, а также со 2 по 5 марта, с 16 по 19 марта, с 30 марта по 2 апреля, с 13 по 16 апреля с 27 по 30 апреля. В мае в сессионном зале депутаты будут работать с 18 по 21. Также в пленарном режиме ВР будет работать с 1 по 4 июня, с 15 по 18 июня, с 30 июня по 2 июля, с 13 по 16 июля.

Согласно календарному плану, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах 7 недель: с 8 по 12 февраля, с 9 по 12 марта, с 5 по 9 апреля, с 5 по 7 мая и с 11 по 14 мая, с 7 по 11 июня, с 5 по 9 июля.

С избирателями депутаты будут работать с 22 по 26 февраля, с 22 по 26 марта, с 19 по 23 апреля, с 24 по 28 мая, с 22 по 25 июня и с 19 по 23 июля.

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Автор: Таня Поляковская