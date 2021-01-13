Нардепы 26 января соберутся на первое заседание в 2021 году.

В Верховной Раде 26 января заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале.

"Первый пленарный день (26 января) нового года начнется с заслушивания премьера по вопросам тарифов", - написал он.

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Железняк добавил, что на совещании с участием руководства парламента и лидеров фракций Шмыгаль сообщил о решении относительно цены на газ с февраля на период карантина. Он сказал, что правительство надеется на поддержку Международного валютного фонда в этом вопросе. "Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится", - сообщил Железняк. Он также отметил, что Кабмин просит парламент принять законопроект "о малых облгазах".

Железняк также заметил, что "различные креативные варианты, которые звучали - внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады о снижении тарифов, не рассматриваются".

Рост тарифов на коммуналку в Украине

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

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Авторы: Юрий Годован, Надя Пришляк