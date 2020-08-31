Главным является вопрос госбюджета-2021, а также запланировано рассмотрение ряда социальных и экономических законопроектов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о планах работы во время четвертой сессии ВР девятого созыва.

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Как передает корреспондент УНИАН, об на брифинге возле Верховной Рады Разумков сказал: «На эту сессию стратегическим будет именно вопрос государственного бюджета на следующий год. Согласно законодательству, он должен поступить в Верховную Раду до 15 сентября. Верховная Рада готова к этому полностью, и профильный комитет, и все другие комитеты, которые будут задействованы в этом процессе, готовы работать, вносить свои предложения и делать его лучше».

По словам Разумкова, на сегодняшний день соответствующий законопроект в ВР не внесен.

«В этой сессии будет больше политики, потому что приближаются местные выборы, и все, что будет происходить в государстве..., будет связано с местными выборами. Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым и более важным для народных депутатов, чем рейтинги на местных выборах», - подчеркнул председатель ВР.

Он отметил, что на этой сессии запланировано рассмотрение ряда социальных и экономических законопроектов, в частности связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса.

«Я надеюсь, что мы будем работать не менее качественно, чем в прошлые сессии», - сказал Разумков.

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Четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва откроется во вторник, 1 сентября, в 12:00.

Согласно календарному плану работы парламента, 10 недель Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, еще 7 недель народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях (группах), а для работы с избирателями отведено четыре недели.

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Перевод: Антонина Доломанжи