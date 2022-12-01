За увольнение его с должности министра инфраструктуры проголосовали 242 депутата.

Верховная Рада Украины назначила Александра Кубракова вице-премьер-министром - министром инфраструктуры и регионального развития.

"Рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьера - министра инфраструктуры и регионального развития. На назначении был и премьер-министр. За назначение - 263 депутата", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram- канале.

Он добавил, что от "Слуги народа" "за" проголосовали 200 депутатов, от группы "Довира" - 15, от "Платформы за жизнь и мир" - 13, от "Восстановления Украины" и внефракционных - по 10, от группы "За будущее" - 9, от "Голоса" - 6.

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"Европейская солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса "за".

"За освобождение от должности министра инфраструктуры Украины - 242", - сообщил депутат.

Увольнение Кубракова: детали

30 ноября Кубраков подал в парламент заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры.

1 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (№8255).

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