"Все без масок могут идти погулять": нардепов пристыдили за нарушение правил карантина (фото)

Некоторые нардепы пришли на заседание без масок.

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Кондратюк упрекнула нардепов, которые пришли на заседание парламента без масок, и напомнила, что карантинные мероприятия в Украине действуют до 12 мая.

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Об этом она сказала на заседании Верховной Рады 30 апреля, передает «Украинская правда».

Сначала глава парламента Дмитрий Разумков сказал нардепу "Голоса" Соломии Бобровской, что она, наверное, "потеряла маску", в ответ нардеп отметила, что с трибуны Рады можно выступать и без маски.

После этого слово в Раде взяла заместитель председателя ВР нардеп "Батькивщины" Кондратюк: "Уважаемые коллеги, а можно, чтобы все депутаты надели маски? У нас, кстати, карантинный режим и он не ослаблен до 12 мая. Имейте уважение друг к другу. Это просто позорно, если честно, на вас смотрят все зрители. Наденьте, пожалуйста, маски. Те, кто их не имеет, могут идти погулять".