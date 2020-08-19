Разумков созвал внеочередную сессию Верховной Рады: что рассматривать

Президент ранее призвал председателя ВР провести заседание для рассмотрения законопроекта об увеличении размера минимальной заработной платы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии ВР на 25 августа, в частности для рассмотрения президентского законопроекта об увеличении размера минимальной заработной платы.

В распоряжении, размещенном на сайте парламента, говорится: "В связи с предложением президента Украины, поданном в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, части второй статьи 11 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 11:00 25 августа 2020 года".

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На этом заседании будут рассмотрены проект закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3963); проект закона о внесении изменений в статью 6 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3659); проект постановления ВР об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины (№ 3994).

Также в повестке дня проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063); проект закона о ратификации финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055) и проект закона о ратификации финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине - фаза І») между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).

Внеочередная сессия Верховной Рады

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Вероятными датами сессии назывались двадцатого числа августа.

В Офисе президента заявили, что в конце августа пройдет внеочередное заседание Рады для рассмотрения изменений в государственный бюджет. Речь идет о повышении минимальной зарплаты в стране до 5000 гривень с 1 сентября.

6 августа Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. Грн с 1 сентября этого года.

14 августа президент Владимир Зеленский обратился к председателю ВР Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа для рассмотрения президентского законопроекта об увеличении размера минимальной заработной платы.

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Автор: Таня Поляковская