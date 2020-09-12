Венедиктова опровергла слухи о том, что уволить Святослава Пискуна ей пришлось из-за давления из Офиса президента.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о причинах увольнения Святослава Пискуна с должности ее внештатного советника.

В интервью журналисту Савику Шустеру генпрокурор опровергла слухи о том, что уволить Пискуна ей пришлось из-за давления из офиса президента.

"Абсолютно ложная информация", - сказала она.

Венедиктова сообщила, что познакомилась с Пискуном уже после того как возглавила Офис генпрокурора.

Она объяснила, что тогда Пискун предложил свою помощь, в частности в разработке нового Уголовного процессуального кодекса, ряда изменений в закон о прокуратуре.

По словам генпрокурора, после нескольких месяцев совместной работы она и назначила Пискуна своим внештатным советником на общественных началах.

Венедиктова утверждает, что Пискун сам подал заявление об увольнении.

"И это было вызвано тем, что он очень активно занимается политической деятельностью. Так или иначе, советник генерального прокурора должен заниматься тем направлением, на который его приглашали. И когда направление немного расширяется, то это уже ставит под сомнение может и беспристрастность самого генерального прокурора", - сказала она.

Венедиктова подчеркнула, что старается быть вне политики и не вмешиваться во любые политические процессы.

В то же время она добавила, что перед Пискуном не стоял вопрос о выборе между политикой и работой в ОГПУ.

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Кто такой Пискун

В 2002 году с подачи президента Леонида Кучмы впервые стал генпрокурором Украины. После увольнения в 2003-м за «чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа» Пискуна на посту главы ГПУ сменил Геннадий Васильев.

В 2004 году Пискун был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Радченко. В декабре того же года по решению Печерского райсуда Киева вернул себе должность генпрокурора.

В октябре 2005-го президент Виктор Ющенко не доволен работой Пискуна, инициировал его отставку. Однако в 2007 году Ющенко восстановил Пискуна в должности на фоне конфликта с «Партией регионов». Но через месяц снова уволил.

В 2006 и 2007 годах Пискун дважды получал мандат народного депутата по списку «Партии регионов», в то же время оставался беспартийным.

30 июля Венедиктова назначила экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим внештатным советником на общественных началах, однако уже 25 августа уволила его.

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Автор: Антонина Доломанжи