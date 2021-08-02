Адвокат Чауса "передал привет" правоохранителям.

Бывшему судье Днепровского райсуда столицы Николаю Чаусу, который недавно оказался в Киеве после "похищения", изберут меру пресечения.

Как пишет "РБК-Украина", Высший антикоррупционный суд соберется на соответствующее заседание 4 августа.

В пресс-службе ВАКС рассказали, что получили ходатайство от НАБУ об избрании меры пресечения экс-судье. Источник издания в суде сообщает, что детективы просят суд взять Чауса под стражу. Как сообщается, рассмотрение этого ходатайства начали еще 1 августа, однако из-за отсутствия подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец в комментарии "Суспільному" возмутился действиями правоохранителей.

Читайте такжеНАБУ показало видео гонок за микроавтобусами СБУ, в которых везли Чауса

"Правоохранительным органам передавайте большой привет. Если они будут действовать таким образом, им будет очень плохо", - сказал Кравец.

Возвращение Чауса в Украину

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, свидетельствующие о его похищении и лишении свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности". "Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно осведомлена жена господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками", - добавили в СБУ.

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Чаус якобы подтвердил правоохранителям свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили и призвали передать подозреваемого уполномоченным представителям бюро.

Дело против Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Через месяц, 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Юрий Годован