С Мельником заключается контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Правительство назначило Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан (фракция "Слуга народа").

Он отметил, что это назначение было сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина.

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Мельник назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Что было раньше

25 ноября Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя ГФС начальника управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области Дмитрия Сосиновича.

9 декабря Кабинет министров согласовал предложение о назначении Мельника на должность председателя ГФС.

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Автор: Надя Пришляк