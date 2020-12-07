Парламентская рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции».

В законопроекте парламентской рабочей группы предусмотрено, что порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей Конституционного суда будет утверждаться Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции по согласованию с Высшим советом правосудия и КС.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя рабочей группы, народный депутат Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа»).

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Она отметила, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции» о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. При этом Совгиря отметила, что законопроектом предусматривается внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции» для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия Конституционным судом решения от 27 октября, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда.

Законопроектом предусмотрено, что порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС будет утверждаться НАПК по согласованию соответственно с ВСП и Конституционным судом; Высший совет правосудия и Собрание судей Конституционного суда будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного суда при осуществлении полномочий НАПК.

Также предусмотрено, что порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС разрабатывается НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывается Высшим советом правосудия и Конституционным судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей Конституционного суда производится в общем порядке, определенном законом «О предотвращении коррупции».

Совгиря сообщает, что законопроектом также предусматривается запрет для НАПК вносить предписания по вопросам, которые непосредственно касаются осуществления судьей правосудия, а также осуществления судьей Конституционного суда конституционного производства.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствованию законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

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Автор: Надя Пришляк