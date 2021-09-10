Режиссер Олег Сенцов принял участие в акции.

На 78-м Венецианском кинофестивале перед премьерой фильма Олега Сенцова "Носорог" команда фильма провела акцию в поддержку политзаключенных в Российской Федерации и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Центр гражданских свобод.

"Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал, находясь в кремлевских застенках. Когда годами находишься в темной тесной камере, то невозможно переоценить эти вещи. Хочу чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. Выговский, Есипенко, братья Абдуллаевы, Куку, Мустафаев, всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение до самого момента освобождения", — сказал Сенцов.

Перед началом премьеры режиссер и команда фильма "Носорог" подняли плакаты "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" и "#PrisonersVoice" призвав освободить украинских политзаключенных.

Фильм Сенцова "Носорог"

"Носорог" - это криминальная драма Олега Сенцова об украинских 90-х. Режиссер начал работу над фильмом в 2011 году и был вынужден ее прервать из-за незаконного заключения российскими спецслужбами. Лента создается в совместной продукции Украины, Польши и Германии при поддержке фонда Eurimages.

Притеснения со стороны РФ в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что оккупационная власть в России по политическим мотивам преследует 93 крымских татар, 36 из них уже осуждены, 42 - находятся под следствием.

Автор: Екатерина Гирнык