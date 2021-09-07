На фильм "Носорог" из бюджетных средств выделили 25 миллионов гривен.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов снял фильм "Носорог", который рассказывает историю украинского бандита из лихих 90-х. Премьера фильма состоится на этой недели в рамках Венецианского фестиваля, а пока можно посмотреть трейлер.

В трейлере засветился "Сын Перуна" и участник погрома Офиса президента Сергей Филимонов, который исполнил в фильме одну из главных ролей. Также можно увидеть, как лысые мужчины устраивают настоящие бандитские разборки.

Сюжет. Молодой преступник по прозвищу Носорог стремительно поднимается по криминальной карьерной лестнице, руководствуясь лишь немыслимой жестокостью. Но когда ему уже нечего терять, жизнь, возможно, дает ему шанс на искупление.

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Автор: Диана Могилевич