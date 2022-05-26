Законопроектом также предлагается расширить список оснований для прекращения гражданства Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы о санкционной политике Украины относительно Беларуси.

Текст законопроекта №7411 обнародован на сайте парламента.

Целью законопроекта, как отмечается в пояснительной записке к нему, является введение Украиной специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Беларуси. Они предусматривают, в частности, определение правовых основ и закрепление на законодательном уровне механизма принудительного изъятия объектов права собственности Беларуси как государства, которое активно поддерживает военную агрессию России против Украины, и ее резидентов.

Также речь идет о расширении перечня субъектов, к которым применяются санкции с целью защиты национальных интересов, нацбезопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности, а также предотвращения нарушений, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества.

Кроме того, речь идет о расширении перечня оснований для прекращения гражданства Украины лицами, имеющими двойное гражданство (Украина и Беларусь).

Так, предлагается установить, что гражданство Украины прекращается в результате приобретения гражданства (подданства) государства, осуществляющего или поддерживающего вооруженную агрессию против Украины.

Также предлагается определить, что Беларусь – государство, поддерживающее Россию в вооруженной агрессии против Украины путем предоставления войскам государства-агрессора беспрепятственного доступа к своей территории и объектам военной инфраструктуры для осуществления атак против Украины.

Также определяется, что принудительное изъятие в Украине собственности России, Беларуси, а также собственности их резидентов будет происходить под предлогом общественной необходимости (включая случаи, при которых это настоятельно продиктовано военной необходимостью) в пользу государства. В настоящее время в этом положении речь идет только о России.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", которым упрощена процедура конфискации имущества россиян под санкциями.

Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие таких санкций.

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