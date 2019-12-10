"Теперь я солдат запаса": Олег Сенцов стал на воинский учет (фото)

Олег Сенцов получил временное удостоверение военнообязанного.

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал на воинский учет.

Читайте такжеБывшие политзаключенные Балух и Карпюк вместе с Денисовой будут предотвращать пыткам людей в тюрьмах (фото)

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Так как я сейчас почти киевлянин, то пошел и стал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что...Военкоматы конечно поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить не в состоянии", - написал Сенцов.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге украинскому режиссеру Олегу Сенцову, освобожденному в сентябре из российской тюрьмы, вручили премию Европейского парламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.