Большинство респондентов утверждают, что для них является важной информация об источниках финансирования и расходах политических партий.

В Украине 41% граждан считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью.

Об этом свидетельствуют презентованные во время пресс-конференции результаты опроса. «Относительное большинство респондентов (41%) считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью. 27% респондентов считают, что стоит разрешить ее только во время выборов. Еще 12,5% считают, что политическую рекламу можно разрешить только в период между выборами. Лишь 14% считают, что она должна быть разрешена в целом», - говорится в результатах.

Относительно урегулирования использования средств государственного финансирования политическими партиями, то респонденты поддерживают выделение средств на просветительскую и общественную деятельность, на обучение и повышение квалификации членов партии.

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При этом респонденты категорически не поддерживают расходы государственного финансирования на приобретение недвижимого имущества, а также расходы на политическую рекламу. Также респонденты скорее не поддерживают расходы на организационные вопросы, на избирательную кампанию, а также на вознаграждение членам избирательных комиссий.

Большинство респондентов утверждают, что для них важна информация об источниках финансирования и расходах политических партий для формирования собственного отношения к той или иной политической партии. О важности этого фактора заявили 57% опрошенных. При этом только 13% отметили, что им достаточно информации о финансировании политических партий.

***Опрос проводился Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года. Всего было проведено 2003 интервью. Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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Автор: Константин Гончаров