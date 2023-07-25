Переписка касалась интеграции бизнеса народного избранника "в экономику Крыма".

В телефоне подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева нашли переписку с ФСБшниками.

Как сообщают "Схемы", один из ФСБшников называл депутата "батя", с другим они обсуждали интеграцию бизнеса Пономарева "в экономику Крыма".

Всего в течение весны-лета 2022 года нардеп,находясь под оккупацией, поддерживал связь с двумя работниками ФСБ – с позывным "Богун" и "Лис", договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий.

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Сам Пономарев ранее подтверждал в комментарии "Схемам", что в оккупации имел контакты с сотрудником ФСБ "Богуном", но говорил, что это "ФСБшник в балаклаве, который пытался склонить его к сотрудничеству", от которого он "отказался".

В переписках, найденных правоохранителями в одном из телефонов Пономарева, депутат сам выступал инициатором встречи с "Богуном".

"Приветствую, надо пообщаться!", - говорится в сообщении, отправленном Пономаревым 10 июня 2022 года. В ответ "Богун" предлагает депутату встретиться"в воскресенье в Симферополе".

11 июля 2022 года "Богун" отправлял Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его "батя" и рассказывал о состоянии здоровья "тещи", сообщая, что "помощь не надо".

Также правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом Виктор "Лис". Как узнали "Схемы", это также работник ФСБ, подчиненный "Богуна". С ним Пономарев встречался несколько раз, например 28 мая 2022 года. Через три дня после встречи нардеп направил ФСБшнику документ, в котором называлась "целесообразной" интеграция предприятий холдинга Пономарева "в экономику Крыма".

"Предлагается осуществить введение внешнего управления в виде юридического лица из Республики Крым. Цель - формирование новых рынков сбыта, заключение договоров, налаживание поставок в страны Азии через Крым", – говорилось в отправленном документе.

Дело Пономарева

24 июля правоохранители разоблачили народного депутата от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева на сотрудничестве с Россией. Во время полномасштабного вторжения РФ он находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно начал сотрудничать с россиянами.

Пономареву вручили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Печерский суд избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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