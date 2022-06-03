Госсекретарь США отметил, что сегодня проходит 100 дней, как украинцы мужественно и решительно защищают свою свободу от российских оккупационных сил.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что США хотят, чтобы Украина была демократическим и независимым государством со средствами для самозащиты.

Об этом госсекретарь США сообщил в микроблоге Twitter.

Блинкен написал, какой в США хотят видеть Украину. В его заявлении можно проследить намек на необходимость предоставлять нашей стране еще больше вооружения.

"Сегодня исполняется 100 дней мужества и решимости Украины в защите своей свободы против захватнических сил России. Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и богатую Украину, которая будет иметь средства для самозащиты", - подчеркнул Блинкен.

Ранее УНИАН уже сообщал, что США, как заявил Байден, не будут навязывать Украине свою волю в вопросах уступок России. Американский лидер отметил, что Украина будет принимать самостоятельное решение как независимая страна.

Вас также могут заинтересовать новости: