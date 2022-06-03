Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что США хотят, чтобы Украина была демократическим и независимым государством со средствами для самозащиты.
Об этом госсекретарь США сообщил в микроблоге Twitter.
Блинкен написал, какой в США хотят видеть Украину. В его заявлении можно проследить намек на необходимость предоставлять нашей стране еще больше вооружения.
"Сегодня исполняется 100 дней мужества и решимости Украины в защите своей свободы против захватнических сил России. Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и богатую Украину, которая будет иметь средства для самозащиты", - подчеркнул Блинкен.
Ранее УНИАН уже сообщал, что США, как заявил Байден, не будут навязывать Украине свою волю в вопросах уступок России. Американский лидер отметил, что Украина будет принимать самостоятельное решение как независимая страна.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Путин фактически узаконил похищение детей из Украины-МИД
- На четвертом месяце вторжения в Украину Меркель наконец определилась с тем, на чьей стороне
- Зеленский прокомментировал поставки HIMARS: "Ожидаем хороших новостей и от других партнеров"