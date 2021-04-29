Также народные депутаты минутой молчания почтили жертв нацизма.

Во фракции "Слуга народа" осудили Марш вышиванок, посвященный 76-й годовщине создания Первой украинской дивизии УНА "Галичина", и возмутились по поводу предоставления киевскими властями разрешения на проведение этого мероприятия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления с трибуны парламента в окружении нескольких десятков депутатов заявил депутат от "СН" Даниил Гетмацев.

"Через 10 дней мы будем праздновать один из самых больших праздников в нашей истории - День Победы. Это победа со слезами на глазах, это победа, которая далась нашему народу миллионными жертвами во время Второй мировой войны. Это личный праздник для многих семей", - отметил он.

При этом Гетманцев подчеркнул, что "все, что связано с СС, - это преступление".

"СС - это признанное преступление. Преступление, признанное всем человечеством. По своему определению, все, что связано с СС, - это преступление", - подчеркнул депутат.

Он призвал парламентариев минутой молчания почтить память людей, погибших "вследствие нацизма". Депутаты минутой молчания почтили жертв нацизма.

"Хочу поблагодарить всех присутствующих, хочу поблагодарить свою фракцию за неизменную позицию в осуждении нацизма. И мы возмущены молчанием Киевской городской власти, которая почему-то не осудила эту акцию и дала возможность ее проводить", - подытожил Гетманцев.

28 апреля в центре столицы прошел Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания Первой украинской дивизии УНА "Галичина". Около 200 человек колонной прошли от Арсенальной площади до Майдана Независимости.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен дала акции неодобрительную оценку. Она напомнила, что подразделения СС участвовали в самых тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны.

Дивизия СС "Галичина" - история

Украинская дивизия СС "Галичина" была создана в годы Второй мировой войны - 28 апреля 1943 года, под патронатом гитлеровской Германии. Основу дивизии составили добровольцы.

Дивизия вошла в состав «Waffen-SS» вместе с другими национальными формированиями, но для нее было сделано исключение и «Галичина», единственная из всех разнонациональных дивизий СС, получила опеку католических, а затем и православных священников.

28 июня 1944 г. по приказу командующего группой «Северная Украина» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивизию ввели в состав 13-го корпуса 4-й танковой армии, которая держала оборону 160-км участка фронта возле м. Бродов. Дивизия «Галичина» заняла вторую (запасную) линию обороны фронта длиной 36 км.

В ходе боевых действий дивизия попала в окружение и потеряла более 70% личного состава. В сентябре 1944 года была фактически переформирована заново. Использовалась в антипартизанских операциях в Словакии и Югославии, в конце войны вела бои в Австрии.

Оценка деятельности дивизии очень противоречива - критики приписывают ей преступления против польского и еврейского гражданского населения. По утверждению сторонников дивизии, Нюрнбергский процесс, рассматривавший военные преступления нацистов, не нашел доказательств совершения ею военных преступлений.

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Автор: Татьяна Поляковская